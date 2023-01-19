Ekmek arası meşale

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri, ilk 19 haftada sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için yoğun bir mesai harcadı. Her maçta görev alan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri;Toplamda 703 taraftara işlem yapıldı. Süper Lig'in ilk 19 haftasında toplamda"Spor Alanları'na Yasak Madde Sokmak ve Müsabaka Düzenini Bozmak" gerekçesiyle, başka taraftarların "Passolig" kartlarıyla statlara girmeye çalışanise "Usulsüz Seyirci Girişi" sebebiyle işlem yapıldı.6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nun bu iki maddesi; 2022-2023 sezonunun ilk yarısında taraftarlara en çok işlem yapılan maddeler oldu. Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından ele geçirilen yabancı maddelerin arasındayer alıyor. İki taraftarın da "Sandviç" süsü vermek için iki ekmeğin arasına sakladıkları iki meşaleyle tribüne girmeye çalışırken suçüstü yakalandıkları ve gözaltına alındıkları ifade edildi. Toplamise "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" maddesinden işlem yapıldı.19 haftalık ilk bölümde 24 taraftar spor alanlarınayaptıkları için işlem gördü.maddesinden 13,maddesinden 8,maddesinden 2,maddesinden ise bir taraftara işlem yapıldı. 9 taraftar,maddesinden dolayı ceza aldı."6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapılan 703 taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek. Kendi takımlarının bütün maçlarından önce ikamet adreslerine en yakın karakola gidip imza atacak.