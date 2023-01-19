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Giriş Tarihi: 19.1.2023 14:00

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Emre Can...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Emre Can...

Dünya yıldızlarını sarı kırmızılı formayı giydiren Cimbom yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, ocak ayında iddialı hamlelerine devam edecek. Aslan, ara transferde yapacağı takviyelerle şampiyonlukta daha da iddialı konuma gelmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, transfer istediği bölgeleri yönetime iletti. Yönetim de bu istek üzerine arayışa geçti.

TORREIRA SATILIRSA GELECEK
Galatasaray'ın dinamosu Torreira birçok takımın transfer listesine girdi. Yönetim bu futbolcunun yüksek bir rakama satılması halinde Borussia Dortmund'dan Emre Can için düğmeye basacak.

Sarı kırmızılıların Emre Can için istekli olduğu iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maça çıktı.

Yıldız isim gol ya da asist üretemedi. Emre Can'ın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. 1.86 boyundaki ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek.

Emre Can, ülke milli takımında ise 37 karşılaşmada görev aldı. Başarılı oyuncu 37 maçta 1 gol attı. (sporx.com)

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Emre Can...
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