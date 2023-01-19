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Giriş Tarihi: 19.1.2023 14:01

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Gelişim kazanması için ...

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Gelişim kazanması için ...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da genç oyuncu Yusuf Demir, gelişim kazanması için kiralık verilecek.

Galatasaray 'da tam gaz devam eden transfer operasyonunda üst üste sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadroya katılan genç oyuncunun geliim kazanması için kiralık olarak bir takıma gönderilmesi düşünülüyor.

YUSUF DEMİR KİRALIK GİDECEK
6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir'den bir türlü yararlanamayan Galatasaray, genç oyuncuyu kiralık verip tecrübe kazanmasını sağlayacak.

SON KARAR OKAN BURUK'UN
Başta Sivasspor olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp, 19 yaşındaki yeteneği kadrosunda görmek istiyor. Oyuncunun yabancı statüsünde olması nedeniyle süre vermekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bırakmış durumda. (sporx.com)

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Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Gelişim kazanması için ...
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