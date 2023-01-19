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Giriş Tarihi: 19.1.2023 20:35 Son Güncelleme: 19.1.2023 20:46

Gaziantep FK, penaltılarda Konyaspor'u yıktı!

Gaziantep FK, penaltılarda Konyaspor’u yıktı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Gaziantep FK, 90 dakikası golsüz eşitlikle, uzatmaları ise 1-1 biten maçta arabamcom Konyaspor'u penaltılar sonucu 7-6 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitince uzatma dakikalarına geçildi. 108. dakikada sahne alan Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi. Savunma arkasına atılan ara topta kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa, topu hatasız sürdü ve düzgün bir vuruşla golünü atmayı başardı.

Uzatmaların son anları büyük heyecana sahne oldu. Konyaspor, 120. dakikada Guilherme ile penaltı atışından yararlanamadı. Ardından 120+4'te sahne alan Diouf, kafa vuruşuyla maçı 1-1'e getirdi ve maç penaltılara gitti.

Serie penaltı atışları sonunda 7-6 kazanan Gaziantep FK, çeyrek final biletini aldı.

GOL | Gaziantep FK 1-0 Konyaspor GOL | Gaziantep FK 1-1 Konyaspor Gaziantep FK 7-6 Konyaspor (PENALTILAR)

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Gaziantep FK, penaltılarda Konyaspor'u yıktı!
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