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Giriş Tarihi: 19.1.2023 11:34

Göztepe'de Yasin Öztekin takımda kalıyor

Göztepe’de Yasin Öztekin takımda kalıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK maçına çıkacak Göztepe'de kaptan Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağına yönündeki iddialar taraftarı ayağa kaldırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK maçına çıkacak Göztepe'de kaptan Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağına yönündeki iddialar taraftarı ayağa kaldırdı. Göztepe ile sözleşmesi süren deneyimli futbolcunun 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'la anlaştığı ileri sürüldü. Ancak alınan bilgilere göre Yasin'in hiçbir yere gitmeyeceği, Göztepe'ye 35 yaşındaki oyuncu için teklif dahi gelmediği bildirildi. Göztepe yönetiminin Yasin'i kesinlikle bırakmayı düşünmediği hatta oyuncunun kontratını 1 yıl daha uzatmayı planladığı açıklandı. Bu sezon başında Yılport Samsunspor'dan gelen Yasin, takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. İzmir ekibinde daha önce 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da forma giyen Yasin Öztekin, bu sene 19 lig maçında 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Göztepe'de Yasin Öztekin takımda kalıyor
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