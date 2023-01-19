İngiliz basını yazdı! Wout Weghorst geçer not aldı

Premier Lig'de Manchester United deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Wout Weghorst ilk kez bu maçta ManU forması giydi. Deneyimli forvetin performansı İngiliz medyasından geçer not aldı ve gelecek adına ümit verici nitelendirildi.

İLK CİDDİ GOL GİRİŞİMİ

Karşılaşmanın 30. dakikasında sol kanattan gelen ortaya ceza sahasında yükselerek kafa vuruşunu yaptı Weghorst, bu kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. Bu pozisyon oyuncunun ilk ciddi gol girişimiydi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Marcus Rashford derin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Christian Eriksen'i kaçırdı. Danimarkalı futbolcu altı pasa doğru hareketlenen Wout Weghorst'u değil de penaltı noktasına doğru hareketlenen Bruno Fernandes'i tercih ederek topu ona gönderdi ve Portekizli futbolcu düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

İngiltere'nin Daily Mirror gazetesi bu golde yeni transfer Weghorst'un önemli payı bulunduğuna dikkat çekti. İki savunma oyuncusunu üzerine çekerek takım arkadaşının arka tarafta boş kalmasını sağladığına ve golde payı olduğuna dikkat çekildi. Bu golde gizli bir rolü olduğu belirtilen Hollandalı forvetin, yeni takımına çabucak etki ettiği ve taraftara gelecek adına ümit verdiği yorumu yapıldı.(Milliyet)