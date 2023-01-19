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Giriş Tarihi: 19.1.2023 15:56 Son Güncelleme: 19.1.2023 16:10

Lider Galatasaray Monaco’nun genç yıldızını gözüne kestirdi! Myron Boadu...

Lider Galatasaray Monaco’nun genç yıldızını gözüne kestirdi! Myron Boadu...

Chelsea’nin Fildişili yıldızı David Fofana ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Monaco’nun 22 yaşındaki Hollandalı golcüsü Myron Boadu’yu da listesine ekledi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan, genç bir golcü transfer etmek istiyor. Chelsea'nin Fildişili yıldızı David Fofana için görüşmelerini sürdüren Galatasaray listesine yeni bir ismi daha ekledi. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki yeni isim Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 22 yaşındaki Hollandalı golcü Myron Boadu... 2021 yılında AZ Alkmaar takımından 17 milyon Euro'ya transfer olan yıldız golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray önümüzdeki günlerde resmi hamleyi yapacak. Bu sezon Monaco'da sadece 7 maçta görev alan genç yeteneğin başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

49 MAÇTA 7 GOL ATTI
Monaco kariyerinde 49 karşılaşmada forma giyen Boadu 7 gol atarken 2 de asiste imza attı. Kariyerinde toplamda 163 karşılaşmada görev alan genç golcü, 60 gol atarken 21 de asist üretti. Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken Boadu, santrfor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapabiliyor. Hollanda A Milli Takım formasını 1 kez giyen genç yıldız alt yaş milli takım kategorilerinde ise 34 kez şans buldu.

2026 YILINA KADAR MONACO'DA
ŞU anki güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Boadu, 2021 yılından beri Fransız ekibi Monaco'da forma giyiyor. Hollandalı golcünün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. (Takvim)

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Lider Galatasaray Monaco’nun genç yıldızını gözüne kestirdi! Myron Boadu...
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