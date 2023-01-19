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Giriş Tarihi: 19.1.2023 09:14 Son Güncelleme: 19.1.2023 09:27

Okan Buruk, Galatasaray'ın 11 maçlık serisinin özetini açıkladı! Fenerbahçe derbisi de dahil...

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk, Galatasaray’ın 11 maçlık serisinin özetini açıkladı! Fenerbahçe derbisi de dahil...

Galatasaray çifte kupa hedefine kayıpsız yürüyor. Yönetim maddi fedakârlıktan kaçınmadı. Okan Buruk, Florya’da arkadaşlık ortamıyla takım ruhunu oluşturdu. Berkan ve Barış kazanılırken, İcardi’nni sahaya odaklanması sağlandı.

Süper Lig'de 8 haftadır kazanan ve Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kupada da çeyrek final biletini aldı. Çifte şampiyonluk hedefine konsantre Aslan'ın 11 maçlık galibiyet serisinin özeti şu;

1- Başarının yolunun Florya'dan geçtiğini bilen Okan Buruk, uyumlu ve arkadaşlık düzeyi çok iyi bir takım oluşturdu.
2- Muslera ve Gomis yabancı futbolculara, Kerem Aktürkoğlu ise altyapıdan gelenlere liderlik yaptı.
3- Yönetim maddi fedakârlıktan kaçınmadı. F.Bahçe derbisi de dahil kritik maçlara prim koydu.
4- Galibiyet primleri, A Takım bünyesinde yer alan her oyuncuya eşit bir şekilde dağıtıldı.
5- Okan Buruk +3 yerli denkleminde sol bekte yerliye dönerek doğru şablonu buldu.

DURAN TOP SORUNU ÇÖZÜLDÜ
6- Antrenmanlardaki özel çalışmalarla duran top sorunu çözüldü.
7- Teknik heyet, oyuncu gelişimine kafa yordu ve Barış Alper ile Berkan gibi yedek isimler kazanıldı.
8- Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri takımı havaya soktu. Kamp ve stres yapılmayan F.Bahçe derbisi rahat kazanıldı.
9- Özel hayatındaki sorunları çözmesinde yardımcı olunan İcardi, sahaya odaklandı ve 5 gol-4 asistle fark oluşturuldu.
10- Mertens, Dünya Kupası dönüşü forma girdi. Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey istikrarını korudu.
11- Yıldızlarla dolu kadroda gol bulmakta zorlanmayan G.Saray, kalecisi Muslera iyi oynayınca durdurulamaz hale dönüştü.

35 YILIN EN İYİSİ
Üst üste 11 maçı kazanan Galatasaray, son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1988 senesinde resmi karşılaşmalarda 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 müsabakası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini kazanan Aslan, 1988-1989'da ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

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Okan Buruk, Galatasaray'ın 11 maçlık serisinin özetini açıkladı! Fenerbahçe derbisi de dahil...
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