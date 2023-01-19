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Giriş Tarihi: 19.1.2023 09:13 Son Güncelleme: 19.1.2023 09:15

Trabzonspor 108 gün sonra deplasman şansızlığına son verdi! En son 1 Ekim'de...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor 108 gün sonra deplasman şansızlığına son verdi! En son 1 Ekim’de...

1 Ekim 2022’de Kayserispor’u yendikten sonra dış sahada yüzü gülmeyen Trabzonspor, Ümraniyespor’u geçip 108 gün aranın ardından deplasman şanssızlığına son verdi

Ümraniyespor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Trabzonspor, deplasman hasretini de bitirdi.

1 Ekim 2022'de Kayserispor'u 2-1 yendikten sonra dış sahada yüzü gülmeyen bordomavili ekip, 108 gün aranın ardından şanssızlığını kırdı.

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynanan ve 1-0'lık skorla kazanılan Başakşehir maçının ilk 11'inden tam 9 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, kaleci Uğurcan ve Trezeguet dışındaki tüm oyuncuları değiştirdi. Ancak ilk yarıdaki etkisiz futbol sonrası ikinci devrede Bakasetas, Yusuf Yazıcı ve Maxi Gomez oyuna alındı.

KALİTEMİZİ KONUŞTURDUK
Trabzonspor'un başında 2 Süper Kupa kaldırıp 1 lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Türkiye Kupası eksiğini tamamlamak için önemli bir adım attı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından, "Kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi. Doğru zamanda kalitemizi konuşturduk. Yusuf Yazıcı özel bir oyuncu. Bizi yurt dışında temsil etmiş bir isim. İnişler çıkışları oldu. İyi dinlenip lige odaklanacağız ve kazanma alışkanlığına devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

HAMSİK KULÜBEYE UĞRAMADI
Son haftalarda Abdullah Avcı'nın as kadroya almadığı Marek Hamsik dün kupada ilk 11'de şans buldu. Etkisiz kalan Slovak oyuncu, 63. dakikada yerini Djaniny'ye bıraktı. Morali bozulan 35 yaşındaki oyuncu, kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

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Trabzonspor 108 gün sonra deplasman şansızlığına son verdi! En son 1 Ekim'de...
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