Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi resmen başlıyor. 30 yaşındaki futbolcu dün bir kez daha Al Nassr kulübü başkanı ve yetkilileriyle görüşerek sözleşme feshinde anlaşmaya vardı.Beşiktaş, 'Yuvama dönmeye hazırım' diyen Kamerunlu forveti, yarın özel uçakla İstanbul'a getirecek. Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek.Orta saha arayışlarında Dmitri Barinov ve Lucas Fernando'dan sonra Amir Hadziahmetovic için atağa kalkan Beşiktaş, Fransa 2. Ligi ekiplerinden Vallenciennes forması giyen Mohamed Kaba'yı da listesine dahil etti. Kulübünün 21 yaşındaki futbolcuya karşılık 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği, siyah-beyazlıların rakamı yüksek bulduğu öğrenildi. Beşiktaş önceliği Hadziahmetovic'e verirken Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, "Beşiktaş'ın Amir için yaptığı teklif doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk teklifteki rakamların olmayacağını biz kendilerine ilettik. Diğer teklif Championship'ten (Burnley). Rakam bizim istediğimize daha yakın. Onlara da kabul edemeyeceğimizi bildirdik" açıklamasını yaptı.