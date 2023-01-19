Al Nassr’la sözleşmesini fesheden Aboubakar, müjdeli haberi yönetime verdi: Yuvama dönmeye hazırım... Tecrübeli golcü, yarın Suudi Arabistan’dan özel jetle İstanbul’a getirilecek. Cumartesi ilk idmanına çıkacak, pazar günü de Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna alınacak
Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi resmen başlıyor. 30 yaşındaki futbolcu dün bir kez daha Al Nassr kulübü başkanı ve yetkilileriyle görüşerek sözleşme feshinde anlaşmaya vardı. Suudiekibiyle 2.2 milyon Euro karşılığındael sıkışan yıldız futbolcu,siyah-beyazlı yönetimede müjdeyi verdi ve transferikonusunda hiçbir pürüzünkalmadığını belirtti. Beşiktaş, 'Yuvama dönmeye hazırım' diyen Kamerunlu forveti, yarın özel uçakla İstanbul'a getirecek. Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek. Beşiktaş, Aboubakar'a2.5 + 1 yıllık kontrat ve sezonbaşına 2.5 milyon Euro ücretindışında 5 bin Euro maç başı vebonuslar ödeyecek.
SON ADAY KABAÖNCELİK AMİR'İN
Orta saha arayışlarında Dmitri Barinov ve Lucas Fernando'dan sonra Amir Hadziahmetovic için atağa kalkan Beşiktaş, Fransa 2. Ligi ekiplerinden Vallenciennes forması giyen Mohamed Kaba'yı da listesine dahil etti. Kulübünün 21 yaşındaki futbolcuya karşılık 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği, siyah-beyazlıların rakamı yüksek bulduğu öğrenildi. Beşiktaş önceliği Hadziahmetovic'e verirken Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, "Beşiktaş'ın Amir için yaptığı teklif doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk teklifteki rakamların olmayacağını biz kendilerine ilettik. Diğer teklif Championship'ten (Burnley). Rakam bizim istediğimize daha yakın. Onlara da kabul edemeyeceğimizi bildirdik" açıklamasını yaptı.