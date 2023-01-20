Bu dosya kapandı rota Fenerbahçe

Son 16 turunda Trabzonspor karşılaşmasına hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen Hangi Kredi Ümraniye uzatmalarda 4-1 kaybedip Ziraat Türkiye Kupası defterini kapattı. İstanbul temsilcisi rotasını Süper Lig'de karşılaşacağı Fenerbahçe'ye çevirdi. Teknik direktör Recep Uçar, "Futbolda bunlarvar. Bu sezon maalesefkendi adımıza iyi oynadığımızbirçok maçta sonuca gidemedik.Bu dosyayı kapatıp, Fenerbahçemaçına hazırlanacağız" dedi.
SAVUNMAYA EPUREANU TAKVİYESİ
Bu arada Ümraniyespor, Başakşehir ile yollarını ayıran Alexandru Epureanu'yu kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, 36 yaşındaki tecrübeli stoper ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada "Kulübümüzdefans oyuncusu Alexandru Epureanu'yurenklerine bağladı. Epureanu'yahoş geldin diyor, nice başarılardiliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
AVANTAJ G.SARAY'DA
SÜPER Lig'de 2. yarı başlıyor. İstatistikler F.Bahçe'nin liderle arasındaki 4 puanlıkfarkı kapatmasının 6 haftalık bölümdekolay olmadığını gösteriyor. OcakŞubat dönemini kapsayan bu süreçte Kanarya, 3 kez İstanbul dışına çıkacak ancak 4 maçını deplasmanda oynayacak. Bunların ikisi üst üste Kayseri ve Alanya olarak gerçekleşecek. Aslan da en yakın takipçisi gibi 3 kez İstanbul dışına çıkacak. Ümraniye ve Trabzonspor maçlarını peş peşe evinde oynayacak. Fenerbahçe ilk 6 haftalık süreçte 5 puanlıkkayıp yaşamıştı. Galatasaray ise 2 puan bırakmıştı.