Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu dosya kapandı rota Fenerbahçe
Giriş Tarihi: 20.1.2023

Bu dosya kapandı rota Fenerbahçe

Samet YÜKSEL
Bu dosya kapandı rota Fenerbahçe

Trabzonspor’a yenilip Ziraat Türkiye Kupası’na son 16 turunda veda eden Ümraniyespor, ligde karşılaşacağı Kanarya’yı yenip moral bulmak istiyor

Son 16 turunda Trabzonspor karşılaşmasına hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen Hangi Kredi Ümraniye uzatmalarda 4-1 kaybedip Ziraat Türkiye Kupası defterini kapattı. İstanbul temsilcisi rotasını Süper Lig'de karşılaşacağı Fenerbahçe'ye çevirdi. Teknik direktör Recep Uçar, "Futbolda bunlar var. Bu sezon maalesef kendi adımıza iyi oynadığımız birçok maçta sonuca gidemedik. Bu dosyayı kapatıp, Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" dedi.

SAVUNMAYA EPUREANU TAKVİYESİ
Bu arada Ümraniyespor, Başakşehir ile yollarını ayıran Alexandru Epureanu'yu kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, 36 yaşındaki tecrübeli stoper ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada "Kulübümüz defans oyuncusu Alexandru Epureanu'yu renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AVANTAJ G.SARAY'DA
SÜPER Lig'de 2. yarı başlıyor. İstatistikler F.Bahçe'nin liderle arasındaki 4 puanlık farkı kapatmasının 6 haftalık bölümde kolay olmadığını gösteriyor. OcakŞubat dönemini kapsayan bu süreçte Kanarya, 3 kez İstanbul dışına çıkacak ancak 4 maçını deplasmanda oynayacak. Bunların ikisi üst üste Kayseri ve Alanya olarak gerçekleşecek. Aslan da en yakın takipçisi gibi 3 kez İstanbul dışına çıkacak. Ümraniye ve Trabzonspor maçlarını peş peşe evinde oynayacak. Fenerbahçe ilk 6 haftalık süreçte 5 puanlık kayıp yaşamıştı. Galatasaray ise 2 puan bırakmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bolton'un skandal sözlerine tepki: O günler geride kaldı
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u son düzlükte yıktı! Kanarya, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde…
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Çözüm olası
Son dakika | Bakan Bozdağ'dan seçim yasası açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacaktır
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu?
CHP'de istifa depremi! İzmir'de parti karıştı... İlçe başkanı ve yöneticileri istifa etti
SON DAKİKA: Amasya Badal Tüneli açıldı! Başkan Erdoğan: Yılda 265 ton karbon emisyonunu azaltacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu dosya kapandı rota Fenerbahçe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA