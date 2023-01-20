Bu dosya kapandı rota Fenerbahçe

Son 16 turunda Trabzonspor karşılaşmasına hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen Hangi Kredi Ümraniye uzatmalarda 4-1 kaybedip Ziraat Türkiye Kupası defterini kapattı. İstanbul temsilcisi rotasını Süper Lig'de karşılaşacağı Fenerbahçe'ye çevirdi. Teknik direktör Recep Uçar,dedi.Bu arada Ümraniyespor, Başakşehir ile yollarını ayıran Alexandru Epureanu'yu kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, 36 yaşındaki tecrübeli stoper ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamadaifadeleri kullanıldı.SÜPER Lig'de 2. yarı başlıyor. İstatistiklerOcakŞubat dönemini kapsayan bu süreçte Kanarya, 3 kez İstanbul dışına çıkacak ancak 4 maçını deplasmanda oynayacak. Bunların ikisi üst üste Kayseri ve Alanya olarak gerçekleşecek. Aslan da en yakın takipçisi gibi 3 kez İstanbul dışına çıkacak. Ümraniye ve Trabzonspor maçlarını peş peşe evinde oynayacak.