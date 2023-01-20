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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Büyük düelloyu Messi kazandı

Büyük düelloyu Messi kazandı

Ronaldo 2 gol atıp, maçın adamı seçildi ama PSG, Riyadh All Star’ı 5-4 yendi

Ronaldo ile Messi'yi Aralık 2020'den sonra ilk kez karşı karşıya getiren ve 'Son Dans' olarak nitelendirilen maçı PSG 5-4 kazandı. Messi'nin liderliğindeki Paris St Germain, Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından oluşan seçkin bir karmayla Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Tarihi maçın gol perdesini 3. dakikada Messi açtı. Ronaldo penaltıdan skoru 1-1'e getirdi. PSG 39'da Bernat'ın kırmızı kartına rağmen 43'te Marquinhos'la 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. 45+3'te Neymar'ın penaltısını kaleci kurtardı. 45+6'da Ronaldo bir kez daha sahneye çıkıp skoru 2-2 yaptı. 53'de Ramos'a 56'da Hyun Soo Jang karşılık verdi: 3-3. Mbappe 60'da PSG'nin 4. golünü atarken, 62'de Ronaldo, Messi, Neymar ve Mbappe alkışlar eşliğinde kenara geldi. Fransız temsilcisi 78'de Ekitike ile 5-3'ü bulurken, skoru Talisca ilan etti: 5-4. 2 gol atan Ronaldo maçın adamı seçildi.

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Büyük düelloyu Messi kazandı
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