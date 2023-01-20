Büyük düelloyu Messi kazandı

Ronaldo ile Messi'yi Aralık2020'den sonra ilk kez karşıkarşıya getiren ve 'Son Dans'olarak nitelendirilen maçı PSG 5-4kazandı. Messi'nin liderliğindekiParis St Germain, Ronaldo'nunyeni kulübü Al-Nassr ve rakipleriAl Hilal'in oyuncularından oluşanseçkin bir karmayla Kral FahdStadı'nda karşılaştı. Tarihi maçıngol perdesini 3. dakikada Messi açtı.Ronaldo penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.PSG 39'da Bernat'ın kırmızı kartına rağmen43'te Marquinhos'la 2-1 üstünlüğüele geçirdi. 45+3'te Neymar'ın penaltısınıkaleci kurtardı. 45+6'da Ronaldo bir kezdaha sahneye çıkıp skoru 2-2 yaptı. 53'deRamos'a 56'da Hyun Soo Jang karşılıkverdi: 3-3. Mbappe 60'da PSG'nin 4. golünüatarken, 62'de Ronaldo, Messi, Neymarve Mbappe alkışlar eşliğinde kenarageldi. Fransız temsilcisi 78'de Ekitike ile5-3'ü bulurken, skoru Talisca ilan etti: 5-4.2 gol atan Ronaldo maçın adamı seçildi.