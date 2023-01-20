Dört büyük alamadı Adana Demir bitirdi

Süper Lig'de Vincenzo Montella yönetiminde zirve yarışı veren Adana Demirspor,Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye satan Güney ekibi, İtalya temsilcisi Hellas Verona'danMilli savunmacı, kulüp tesislerinde kendisini mavi-lacivertli ekibe bağlayan imzayı atarken törende başkan Murat Sancak ve sportif direktör Gökhan Göktürk de yer aldı. Adana Demirspor'u Avrupa hedefleri olan bir kulüp olduğu için tercih ettiğini belirten Mert Çetin,Sahada olmak için sabırsızlanıyorumdiye konuştu.Gençlerbirliği'nden bir diğer Çizme ekibi Roma'ya 4.3 milyon Euro'ya transfer olanGeçen yıl ise Kayserispor'da kiralık olarak forma giymiş, 13 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla 1 gol kaydetmişti