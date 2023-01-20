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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Dört büyük alamadı Adana Demir bitirdi

Dört büyük alamadı Adana Demir bitirdi

Murat Sancak başkanlığındaki mavi-lacivertliler, Verona’dan Dört Büyükler’in de istediği Mert Çetin’i kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralık oynayacak milli stoperin opsiyonu Adana Demir’de olacak

Süper Lig'de Vincenzo Montella yönetiminde zirve yarışı veren Adana Demirspor, Dört Büyükler'in listesinde bulunan Mert Çetin transferinde mutlu sona ulaştı. Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye satan Güney ekibi, İtalya temsilcisi Hellas Verona'dan 26 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Milli savunmacı, kulüp tesislerinde kendisini mavi-lacivertli ekibe bağlayan imzayı atarken törende başkan Murat Sancak ve sportif direktör Gökhan Göktürk de yer aldı. Adana Demirspor'u Avrupa hedefleri olan bir kulüp olduğu için tercih ettiğini belirten Mert Çetin, "Benim gibi Montella hocamın da Roma'da oynaması ve İtalya için önde gelen bir isim olması bir başka tercih sebebiydi. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

7 MİLYON €'YA İMZA ATMIŞTI
2019 YILINDA Gençlerbirliği'nden bir diğer Çizme ekibi Roma'ya 4.3 milyon Euro'ya transfer olan Mert Çetin, sonraki sezon 7 milyon Euro bonservis karşılığında Verona'ya imza attı. Geçen yıl ise Kayserispor'da kiralık olarak forma giymiş, 13 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla 1 gol kaydetmişti

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Dört büyük alamadı Adana Demir bitirdi
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