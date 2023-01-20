Dört büyük alamadı Adana Demir bitirdi

Murat Sancak başkanlığındaki mavi-lacivertliler, Verona’dan Dört Büyükler’in de istediği Mert Çetin’i kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralık oynayacak milli stoperin opsiyonu Adana Demir’de olacak
Süper Lig'de Vincenzo Montella yönetiminde zirve yarışı veren Adana Demirspor, Dört Büyükler'inlistesinde bulunan Mert Çetintransferinde mutlu sonaulaştı. Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye satan Güney ekibi, İtalya temsilcisi Hellas Verona'dan 26 yaşındakistoperi satın almaopsiyonuyla sezon sonunakadar kiraladı. Milli savunmacı, kulüp tesislerinde kendisini mavi-lacivertli ekibe bağlayan imzayı atarken törende başkan Murat Sancak ve sportif direktör Gökhan Göktürk de yer aldı. Adana Demirspor'u Avrupa hedefleri olan bir kulüp olduğu için tercih ettiğini belirten Mert Çetin, "Benim gibi Montellahocamın da Roma'da oynamasıve İtalya için önde gelen birisim olması bir başka tercih sebebiydi. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
7 MİLYON €'YA İMZA ATMIŞTI 2019 YILINDA Gençlerbirliği'nden bir diğer Çizme ekibi Roma'ya 4.3 milyon Euro'ya transfer olan Mert Çetin, sonrakisezon 7 milyon Eurobonservis karşılığındaVerona'ya imza attı. Geçen yıl ise Kayserispor'da kiralık olarak forma giymiş, 13 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla 1 gol kaydetmişti