Fenerbahçe, İsrailli oyuncuyu İstanbul’a getiriyor! Maor Yashilirmak...

Fenerbahçe yönetimi sadece bugünü değil geleceği de planlıyor… Bugüne kadar Tiago Çukur, İsak Vural, Jin-ho Jo gibi isimlere imza attıran sarı-lacivertliler, şimdi de 18 yaşındaki stoper Maor Yashilirmak'ı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

İsrail ekiplerinden FC Ashdod'da forma giyen oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunuyor.

Genç stoper, İsrail Milli Takımı'nın da U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 16 kez forma giydi.

Maor Yashilirmak 2022 yılında verdiği bir röportajda "Yurt dışındaki favori futbol takımım Türk kulübü Fenerbahçe. Babamın ve benim en büyük hayalimiz orada oynamak" ifadelerini kullanmıştı. 1.85 boyundaki genç yıldız bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 4 karşılaşmada 360 dakika süre aldı.