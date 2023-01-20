Fenerbahçe taraftarı genç yıldızı ayakta alkışladı! Performansıyla göz dolduran...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı. Ülker Stadı'nda taraftarı önünde mücadeleye etkili başlayan Sarı-lacivertliler, 12'nci dakikada Arda Güler'in şık çalımlarıyla verdiği pasta Zajc'ın golüyle öne geçti.

Rakip takımın 26'ncı dakikada kaydettiği gol sonrası moral bozukluğu yaşansa da mücadeleden kopmayan Sarı-lacivertliler, 89'uncu dakikada Emre Mor'un ortasında Valencia'nın kafa vuruşuyla fileleri havalandırmasının ardından sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, kupada adını bir üst tura yükseltti.

Fenerbahçe'de Arda Güler ise gösterdiği performans ile beğenileri topladı. 17 yaşındaki yıldız futbolcu 78 gün sonra ilk 11'de görev alırken, etkili bir oyun ortaya koydu.

Taraftarların sık sık tezahüratlarda bulunduğu Arda Güler, hazır görüntüsüyle ayakta alkışlanırken, 65'inci dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı.

ZAJC, HER KULVARDA GOL BULDU

Sarı-lacivertli ekipte Miha Zajc, bu sezon kupada da golle tanıştı. Süre bakımından geçtiğimiz sezona göre geride kalan Zajc, forma giydiği maçlardaki performansı ile gol yollarında etkili oldu. Sloven futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi, lig ve kupada gol atma başarısı gösterdi. Zajc, bu zamana kadar tüm kulvarlarda Sarı-lacivertli formayla 8 karşılaşmada 11'de yer aldı.

VALENCIA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe'de Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, gollerini sürdürdü. Ligde 15 golü bulunan Valencia, Avrupa'da 2, kupada ise 1 gol kaydetme başarısı gösterdi. Valencia, şu ana kadar tüm kulvarlarda toplamda 18 golü hanesine yazdırdı.

BRUMA SÜRE ALAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupadaki Rizespor maçında rotasyona gitti. Ligde en son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre 8 değişiklik yapan Portekizli teknik adamdan Bruma sürprizi geldi. Ligin ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan ve lisansı çıkarılamayan Portekizli futbolcu, Rizespor karşılaşmasına yedek soyundu ancak Jesus, öğrencisine süre vermedi.