Savcı holiganları affetmedi! Fişeği ateşleyen holiganın 18 yıl hapsi istendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda tribüne fişek atılarak taraftarın yaralanmasına neden olan Fursan Ersanlı ile fişekleri içeri sokan ambulans şoförleri Anıl Güvercin ve Hakan Keçiyatağı'nın da aralarında bulunduğu toplam 23 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanıkların olaydan bir gün önce WhatsApp grubundan maçta yapacakları eylem üzerine iş bölümü ve görev dağılımı gerçekleştirdikleri bilgisi yer aldı.

SAVCI AYHAN YILMAZ AFFETMEDİ

Furkan Ersanlı hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 3 aydan bir yıla kadar olmak üzere toplamda 18 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar ambulans şoförleri Anıl Güvercin (25) ve Hakan Keçiyatağı (23) ile Anıl Bayır (29), Çağdaş Kurt (40), Dinçer Demir (28), Efe Yeşilova (22), Egehan Eygi (28), Eren Karaca (19), Gökçen Atacan Aksoy (25), Hüseyin Çelikdemir (26), Kahraman Erdemir (26), Mert Yiyit (28), Muhammet Emre Karaca (29), Özgür Uçak (30), Serkan Holar (22), Şakir Perçin (29), Turgay Gülmez (40), Ümit Taş (22), Necim Arif Doğanay (28), Fatih Özkan (28), Furkan Erenoğlu (19) ve Yunus Altınışık (26) hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan 4.5 yıldan 7.5 yıla kadar, 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 3 aydan bir yıla kadar olmak üzere toplamda 10.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

AMBULANS ŞOFÖRÜNE ÇANTAYLA TESLİM ETMİŞLER

Dinçer Demir ve Kahraman Erdemir'in patlayıcı-yanıcı malzemeleri 3 sanık aracılığıyla ambulans görevlisi Anıl Güvercin'e çanta içinde teslim ettikleri anlatılan iddianamede, Anıl Güvercin ve Hakan Keçiyatağı'nın da patlayıcı ve yanıcı maddeleri ambulansla stada soktukları belirtildi. Stadın seyirci tuvaletindeki çöp kutusuna gizlenen sis bombası, meşale, maytap, torpil gibi yanıcı ve patlayıcı maddeleri diğer sanıkların alarak tribündeki taraftarlara dağıttıkları vurgulanan iddianamede, Furkan Ersanlı'nın otobüsteki işaret fişeğini stada asılacak afişe gizlediği, 11 kişinin de meşale ve sis bombalarını yakarak tribünde kargaşa yarattığı ifade edildi. Ersanlı karşı tribüne attığı fişeğin isabet etmesi sonucu yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın da olayın sorumlularından şikayetçi olduğu bildirildi.

BİLETSİZ MAÇA GİRMİŞ

Sanık Ersanlı, iddianamede yer alan ifadesinde, şunları kaydetti: "Biletsiz maça girmenin pankart ya da davul ile mümkün olacağını düşündüm. Otobüste, pankartı aldığım yerde meşale zannettiğim işaret fişeğini buldum. İşaret fişeğinin ne olduğunu bilmem. Kazağımın içine göbek kısmıma sakladım. Stada girerken üstüm çok detaylı aranmadı. Giriştekilere, 'aramam yapıldı' demiştim. Maçta sis bombası yakıldı, ortalık siyah dumanla kaplandı. Yakıldığı yere doğru gittim, amacım polislerin beni görmemesiydi. Maddeyi yakacaktım. Meşale zannettiğim şeyin alt kısmındaki ipi çekerek yaktım. Çıkan sesten korktum. Alkollü olduğumdan dengem bozuldu, meşale zannettiğim şey elimden Göztepe taraftarlarının bulunduğu maraton tribünündeki seyircilere gitti. Elimden fırlayanın meşale olmadığını o an anladım. Öğrendiğim kadarıyla işaret fişeğiymiş. Bilseydim almazdım. Karşı tarafı hedef almadım. Çok pişmanım."

TEHDİT EDİLDİM

İddianamede, ambulans şoförlerinden sanık Anıl Güvercin savunmasında şunları söyledi: "Kahraman "stada sokulması gereken meşaleler var, bunları stada sokar mısın" talebini geri çevirdiğini ancak tehdit ettiği, ailesine ve kız arkadaşına zarar gelmemesi için kabul etmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Güvercin, "Egehan sis bombası ve meşalelerin bir kısmını keserek plastik cerrahi eldivenlerin içine koymuş, siyah poşetin içine koyup bantlamış, 'maç başlamadan önce stadın tuvaletinde bulunan çöp kovasına bırak ve haber ver' dedi. Çöp kovasına bıraktım. Olaylar çıktıktan sonra çok pişman oldum. Olayların bu kadar büyüyebileceğini düşünmedim. Fişeği ben sokmadım." iddiasında bulundu.

FUTBOLCULARA MORAL VERMEK İSTEDİK

Bazı sanıkların ifadelerinde de sis bombaları ve torpillerin Altay Spor Kulübünün kuruluş tarihi olan 1914'ü anımsatan saat 19.14'te rastgele yakılması ve atılması için konuşulduğu, futbolculara moral amaçlı meşale organizasyonu, tribünde görsel şölen oluşturulmak istendiği de iddianamede yer aldı.