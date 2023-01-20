Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray’ın konuğu Antalyaspor

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sarı-kırmızılılar, yarınki mücadeleye 8 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçları olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisiyle çıkacak.

Ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u deviren Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ise ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular Antalyaspor karşısında sarı kart gördükleri taktirde bir sonraki maç olan Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

GALATASARAY'IN YARINKİ KARŞILAŞMAYA ŞU MUHTEMEL 11'LE ÇIKMASI BEKLENİYOR;

''Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi''