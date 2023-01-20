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Giriş Tarihi: 20.1.2023 09:20 Son Güncelleme: 20.1.2023 09:49

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gözünü 11’e dikti! Ümraniyespor maçında attığı iki golle...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı gözünü 11’e dikti! Ümraniyespor maçında attığı iki golle...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, şansız sakatlıklar sonrası form tutmakta ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Ümraniyespor maçında attığı iki golle yavaş yavaş toplandığının sinyallerini veren Yusuf Yazıcı'nın hedefi 11'in değişmez oyuncusu haline gelmek.

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, şanssız sakatlıklar sonrası form tutmakta ciddi sıkıntı yaşamıştı. Geriye kalan süreçte 6 lig maçında sadece 177 dakika süre olan 25 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında 2 gol atarak yavaş yavaş toparlandığının sinyallerini verdi. Yusuf'un hedefi, performansını yükselterek devam ettirip ilk 11'in önemli bir parçası haline gelmek.

LAHTIMI'YE YOL GÖRÜNDÜ
TRABZONSPOR'A sezon başında 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Faslı oyuncu Lahtimi, ara kamp dönemine pasaport işlemlerindeki sorun nedeniyle geç katılınca teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözünden iyice düştü. Son haftalarda kadroya girmekte dahi zorlanan sağ kanat oyuncusunun daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanma ihtimali bulunuyor.

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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gözünü 11’e dikti! Ümraniyespor maçında attığı iki golle...
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