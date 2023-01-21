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Giriş Tarihi: 21.1.2023 13:30 Son Güncelleme: 21.1.2023 14:01

Başakşehir'e transfer Ndayishimiye piyangosu! 20 milyon Euro...

Başakşehir’e transfer Ndayishimiye piyangosu! 20 milyon Euro...

Başakşehir, 16 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında Youssouf Ndayishimiye transferi için Nice ile anlaşmaya vardı. Bu transfer aynı zamanda Başakşehir'in kulüp tarihindeki en karlı transferi olacak.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Youssouf Ndayishimiye, transferin gözde ismi oldu. Burundi'li oyuncu için Fransa ekibi Nice devreye girdi ve oyuncu için Başakşehir ile anlaşmaya varıldı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Başakşehir, 16 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında Youssouf Ndayishimiye transferi için Nice ile anlaşmaya vardı. Ndayishimiye bu transfer ardından kulüp tarihinin en karlı transferi oldu.

GOLCÜ STOPER

Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 4 gol atan, Konferans Ligi Elemeleleri'nde 6 maçta 1 golle oynayan Ndayishimiye, Konferans Ligi Grupları'nda da 6 maçta 2 gol attı, 1 de gol pası verdi.

Başakşehir'in yaptığı rekor oyuncu satışları şu şekilde:

1- Ndayishimiye - 16 milyon Euro + bir sonraki satıştan %20 pay

2- Cengiz Ünder-Roma: 14 milyon 250 bin Euro

3- İrfan Can Kahveci- Fenerbahçe : 7 milyon Euro

4- Manuel da Costa- Al Ittihad: 4 milyon 500 bin Euro

5- Edin Visca- Trabzonspor : 4 milyon 300 bin Euro

6- Pierre Webo-Fenerbahçe: 3 milyon Euro

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Başakşehir'e transfer Ndayishimiye piyangosu! 20 milyon Euro...
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