Beşiktaş, Miha Zajc için Fenerbahçe’ye 1 milyon Euro önerdi! Ezeli rakipten transfer...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in memnun olmadığı İngiliz futbolcu Dele Alli'den umudu kesen siyah beyazlılar aradığı orta alan oyuncusunu Fenerbahçe'de buldu. Kartal, sezon sonu sözleşmesi bitecek Sloven Miha Zajc için teklifini iletti.

ZAJC'İN TALEBİ 1.5 MİLYON EURO

Miha Zajc'ın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Futbolcu Fenerbahçe'den 1.5 milyon Euro talep ediyor. Sarı lacivertliler ise bu rakamı çok buluyor.

FENERBAHÇE İLE ZAJC ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada Miha Zajc ile amasada olduklarını ve görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO TEKLİF GELİRSE BIRAKACAK

Özellikle İtalya'da talipleri bulunan Miha Zajc ile pazarlıklar sürerken Fenerbahçe, oyuncunun bonservis fiyatını da belirledi. Fotomaç'ın haberine göre sarı lacivertliler ara transferde 2 milyon Euro'luk teklifin gelmesi durumunda transfere vize verecek.

BEŞİKTAŞ, ZAJC'I İSTİYOR

Beşiktaş'ı isteyen takımlardan biri de Beşiktaş. Şenol Güneş, Miha Zajc'ı çok beğeniyor. Fenerbahçe ile anlaşamazsa yazın futbolcu için yarışa girmek istemeyen siyah beyazlılar sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE TEKLİF

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, biraraya geldiği Fenerbahçe yetkililere Miha Zajc için 1 milyon Euro önerdi. Kocadağ, "Oyuncu bize sezon sonunda bedelsiz olarak önerildi ama kulüpler arasındaki iyi niyetin bir göstergesi olarak bu teklifi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Fenerbahçe yetkilileri, Beşiktaş'ın teklifinin yönetim kurulunda değerlendirileceği yanıtı verdi. Yabancı kontenjanında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, teklife yanıtını en kısa sürede verecek

TÜRKİYE KUPASI'NDA GOL ATTI

Geçen sezon Vitor Pereira ve İsmail kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin değişmez oyuncusu olan Miha Zajc, bu sezon Jorge Jesus ile ilk 11'deki yerini kaybetti. Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Rizespor ağlarını havalandıran 28 yaşındaki Zajc, bu sezon 17 maçta şans bulurken 3 gol attı, 1 asist yaptı. (ajansspor)