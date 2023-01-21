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Giriş Tarihi: 21.1.2023 12:31

Dean Whitehead: Wout Weghorst Manchester United'da çok gol atacak

Dean Whitehead: Wout Weghorst Manchester United’da çok gol atacak

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile birlikte çalışan Dean Whitehead, Hollandalı golcü ile ilgili İngiliz konuştu.

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst için İngiltere'den bir yorum geldi. Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcısı olarak çalışan ve Weghorst ile birlikte görev yapan Dean Whitehead Ada basınına Hollandalı golcü için konuştu.

"ZİHNİYETİ BİRİNCİ SINIF"
Whitehead, "Weghorst iyi bir oyuncu. Ama her şeyden önce elit bir zihniyete sahip. Geç oynamaya başlayan birisi olarak, hala dünyanın en iyi forveti olabileceğine inanıyor" dedi.

30 yaşındaki futbolcunun birinci sınıf zihniyetinin yanı sıra durmadan çalıştığını söyleyen İngiliz antrenör, "Dürüst olmak gerekirse, seviyesi beni şaşırttı. Mükemmel top kontrolüne sahip. Zayıf noktası, boyuna rağmen muhtemelen hava topları" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 9 GOL ATTI
Whitehead, son olarak, "Weghorst mükemmel bir şekilde ilerleme kaydediyor. Manchester United'ın kanat oyuncuları göz önüne alındığında çok gol atacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş forması altında 18 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 9 kez fileleri havalandırmıştı. Weghorst, Manchester United'a transferi sonrası Crystal Palace karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı. (sporx.com)

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Dean Whitehead: Wout Weghorst Manchester United'da çok gol atacak
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