Domenec Torrent, 20 maç için servet kazandı! Galatasaray konuyu CAS’a...

Galatasaray'ın geçen sezon Fatih Terim sonrasında takımın başına getirdiği Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı. 14 Ocak 2022'de bir yılı opsiyonlu 1.5 yıllık imza atan ve sezon sonunda görevinden alınan İspanyol çalıştırıcı, konuyu FIFA'ya taşıdı ve ekibiyle birlikte 2 milyon 634 bin Euro'luk davada yüzü güldü. 20 maç takımı yöneten 60 yaşındaki teknik adam, mukavelesinin kalan 1 yıllık bölümü için adeta emeklilik ikramiyesi aldı...



ARTIK GÖZLER CAS'A ÇEVRİLDİ

Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada "Eski bir profesyonel antrenör ve 4 yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2 milyon 634 bin Euro'nun, ilgili vadelerden itibaren yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar, G.Saray tarafından CAS'a temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



BELHANDA İLE EL SIKIŞTILAR!

G.saray, KAP'a yaptığı açıklamada 4 futbolcunun davalarıyla ilgili de bilgilendirmede bulunurken isim vermedi. Belhanda ile anlaşma yapıldığı ve oyuncuya 1.8 milyon Euro ödeneceği öğrenilirken diğer davaların ise Omar-Babel-Feghouli ile olduğu iddia edildi. Bir oyuncunun 1 milyon 199 bin 500 Euro'luk, başka bir futbolcunun ise 2 milyon 820 bin 932.98 Euro'luk davasının FIFA tarafından haklı bulunduğu ve G.Saray'ın CAS'a gittiği belirtildi. Diğer ismin 437 bin Euro'luk davası için de sarı-kırmızılı kulüp FIFA'ya başvurduğunu açıkladı...

A SPOR DAMGA VURDU

Spor'da Murat Özbostan ve Levent Tüzemen'in konuk olduğu, Onur Yıldız'ın moderatörlüğündeki Spor Gündemi, büyük ses getirdi. G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, programda konuyla ilgili sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Tüzemen ile canlı yayında telefon görüşmesi yapan Öztürk, Torrent'in durumuyla ilgili hukuku sürecin CAS'ta devam ettiğini ve G.Saray'ın kaybettiği bir davanın olmadığını ifade etti.