Fenerbahçe’de sol beke çare Jayden Oosterwolde! Transfer için istenen bonservis belli oldu

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrildi. Portekizli teknik adamın işaret ettiği sol bek mevkisi için sarı-lacivertlilerin gündemine Jayden Oosterwolde geldi. Süper Lig devinin transfer listesine aldığı genç oyuncu için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın ardından Jorge Jesus'tan transfer sorusuna cevap geldi. Portekizli teknik direktör sol bek transferinden bahsetti ve "Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil. Bir oyuncu daha katmak istesem, kulübün kaynaklarını kullanıp oraya transfer etmek isterim" açıklamasını yaptı.

BRUMA'NIN BONSERVİSİ ALINDI

Fenerbahçe'den dün önemli bir KAP bildirimi geldi. Sarı-lacivertliler sezon başında PSV'den 1 yıllığına kiraladığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu devreye soktu. Kulüpten yapılan açıklamada, PSV'ye 4.250 milyon euro ödeneceği duyuruldu. 28 yaşındaki futbolcuyla da 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Bruma, sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya yazılamamıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile sözleşme yenilendi. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla takdir toplayan genç orta sahanın kontratı 2027 yılına kadar uzatıldı. 2020-21 sezonunda sarı-lacivertlilere transfer olan İsmail Yüksek, 4.5 sezon daha Fenerbahçe'de forma giyecek. Sözleşme sonrası konuşan İsmail, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm" dedi.

OOSTERWOLDE, F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Yabancı kontenjanı dolu olsa da, 21 yaş altı kuralını kullanmak isteyen sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ediyor. Ancak Oosterwolde transferinde kulübü Parma'nın yüksek beklentileri bulunuyor. Hollandalı yıldızdan en az 10 milyon euro bekleyen İtalyan kulübü, bonservis görüşmelerinde geri adım atmıyor.

Genç sol bek ise Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Instagram üzerinden de Fenerbahçe'yi takibe alan Oosterwolde, sezon başında Parma'ya imza atmış ve 2026'ya kadar sözleşme yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca yerli sol bek konusunda araştırma yaptığı bildirildi. (Milliyet)