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Giriş Tarihi: 21.1.2023 12:31

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler büyülemeye devam ediyor! 78 gün sonra ilk kez...

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler büyülemeye devam ediyor! 78 gün sonra ilk kez...

İki sezondur A takımda yer alan Arda, forma şansı bulduğu Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde skora katkı yapmayı başararak, taraftarı büyüledi.

78 gün sonra ilk kez 11'de sahaya çıktığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında 65 dakika forma giyen Fenerbahçeli Arda Güler, maç eksiğine karşın yine başarılı performans göstererek bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bıraktı ve Jorge Jesus'un gözüne girdi.

Miha Zajc'ın attığı ilk golde mükemmel bir asist yapan 17 yaşındaki futbolcu, şans bulduğu ilk Ziraat Türkiye Kupası maçında skora katkı verdi.

TÜM KULVARLARDA 6 GOL, 7 ASİST
İki sezondur A takımda yer alan Arda, dört ayrı kulvarda gol ya da asist üretmeyi başardı. Süper Lig'de 18 maçta 5 gol, 3 asist, Türkiye Kupası'nda 1 maçta 1 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maçta 1 gol, 1 asist, Konferans Ligi'nde 2 maçta 2 asist yapan genç yetenek, sadece Şampiyonlar Ligi elemesindeki 1 karşılaşmada skora katkı yapamadı.

İlk 11'de sahaya çıkacağı duyulur duyulmaz taraftarların akın ettiği stadyumda taraftar sayısı 30 bine ukaştı. Şık pasları, çalımları ve asistiyle olduğu kadar enerjisiyle de maça renk katan Arda Güler'i annesi ve babası da tribünden heyecanla izledi.

İNGİLİZCE'SİNİ GELİŞTİRİYOR
Fenerbahçe'deki tüm futbolcuların ve teknik heyetin çok sevdiği Arda Güler, özellikle Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor ve Michy Batshuayi ile yakın bir ağabey-kardeş ilişkisi içinde. Okulda öğrendiği İngilizce'yi antrenmanlarda yabancı takım arkadaşları ve Ferdi, Emre ile konuşarak geliştiriyor. (Hürriyet)

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler büyülemeye devam ediyor! 78 gün sonra ilk kez...
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