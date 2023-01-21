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Giriş Tarihi: 21.1.2023 15:45

Kasımpaşa'nın konuğu Başakşehir | CANLI

Kasımpaşa’nın konuğu Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. 4 maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor deplasmanında sona eren Başakşehir, yeni galibiyet serisi başlatmak istiyor. Süper Lig'de 5 maçta 1 galibiyet alabilen Selçuk İnan'ın takımı Kasımpaşa da evinde kazanıp düşme hattı ile arasındaki farkı açmak istiyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. 4 maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor deplasmanında sona eren Başakşehir, yeni galibiyet serisi başlatmak istiyor. Süper Lig'de 5 maçta 1 galibiyet alabilen Selçuk İnan'ın takımı Kasımpaşa da evinde kazanıp düşme hattı ile arasındaki farkı açmak istiyor.

KASIMPAŞA 0 - 0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Sadık, Tırpan, Yasin, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Fall, Mortahda, Bahoken
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Keny

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Kasımpaşa'nın konuğu Başakşehir | CANLI
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