Kasımpaşa’nın konuğu Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. 4 maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor deplasmanında sona eren Başakşehir, yeni galibiyet serisi başlatmak istiyor. Süper Lig'de 5 maçta 1 galibiyet alabilen Selçuk İnan'ın takımı Kasımpaşa da evinde kazanıp düşme hattı ile arasındaki farkı açmak istiyor.

KASIMPAŞA 0 - 0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Sadık, Tırpan, Yasin, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Fall, Mortahda, Bahoken

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Keny