Mavi Şimşek duvara çarptı

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 13. dakikasında top Rodrigues'in eline çarptı veAncak 18'de Perez kırmızı kart görünce Karadeniz ekibi 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra müsabaka adeta tek kale oynandı. 84'te Ndiaye fileleri havalandırarak durumu 1-1'e getirdi. Montella'nın ekibi 2. gol için bastırsa da başarılı olamadı.ADANA Demir, uzatmalarla birlikte 92 dakika 10 kişi oynayan Giresun'un kalesini ablukaya aldı. Mavi Şimşek, 14'ü ceza sahası dışından olmak üzere 31 şut gönderdi. 42 de orta yapan mavi-lacivertliler, 17 köşe vuruşuyla bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.