Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mavi Şimşek duvara çarptı
Giriş Tarihi: 21.1.2023

Mavi Şimşek duvara çarptı

Mavi Şimşek duvara çarptı

Bajic’in penaltı golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 18’de Perez kırmızı kart görünce afalladı. Rakip kaleyi ablukaya alan Montella’nın takımı, 84’te Ndiaye ile beraberliği sağladı

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 13. dakikasında top Rodrigues'in eline çarptı ve VAR uyarısıyla gelen penaltıda Bajic, golünü atıp Giresun'u öne geçirdi. Ancak 18'de Perez kırmızı kart görünce Karadeniz ekibi 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra müsabaka adeta tek kale oynandı. 84'te Ndiaye fileleri havalandırarak durumu 1-1'e getirdi. Montella'nın ekibi 2. gol için bastırsa da başarılı olamadı.

BOMBARDIMAN!
ADANA Demir, uzatmalarla birlikte 92 dakika 10 kişi oynayan Giresun'un kalesini ablukaya aldı. Mavi Şimşek, 14'ü ceza sahası dışından olmak üzere 31 şut gönderdi. 42 de orta yapan mavi-lacivertliler, 17 köşe vuruşuyla bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma iznine sert tepkiler: Alçaklıktır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Juventus'a büyük şok! Serie A'da 15 puan silme cezası verildi...
Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan The Economist'e Cumhur İttifakı'ndan sert tepki: Bağımsız politikalar Batı'yı rahatsız etti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mavi Şimşek duvara çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA