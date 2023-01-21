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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Transferde raconumuz insan ilişkisi!

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Transferde raconumuz insan ilişkisi!

Mavi-lacivertli kulübün başkanı, “Mert’in teklifimizi kabul etmesi tabii ki kolay olmadı ama biz her transferde yöntem olarak kullandığımız insan ilişkilerini devreye soktuk” dedi

Süper Lig'de zirve takibi yapan Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında İtalyan kulübü Lecce'de kiralık oynayan Mert Çetin'i kadrosuna katarak büyük ses getirdi. 26 yaşındaki stoperin transfer sürecini SABAH Spor'a anlatan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, şunları söyledi: "Mert ile 6 ay görüştük. Bu transfer takıma güç katacaktır. 1.5 yıllığına satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladık. Bu sürenin sonunda performansına bakacağız. İstediğimiz, düşündüğümüz performansı verirse opsiyonu kullanırız."

MONTELLA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR
"Tabii ki, Mert Çetin'in transferi kolay olmadı. Ancak bu konuda bizim raconumuz insan ilişkisi. Her transferde yöntem olarak kullandığımız insan ilişkilerini devreye soktuk. Bunda da başarılı olduk. Bizim için önce insan gelir. Mert, kararını verirken en ufak bir tereddüt yaşamadı. Teknik direktörümüz Montella'yı tanımaz, etmez ama onun çok değerli bir futbol insanı olması, varlığı gelişinde önemli bir faktör olmuştur."

HASAN ALİ NAZ YAPTI
İKİ santrfor alacaklarını dile getiren Murat Sancak, "Hulk ile temasımız oldu. Ancak kulübünden ayrılma durumu yok. Ayrıca sol bek için Hasan Ali Kaldırım ile ilgilendik, naz yaptı. Fazla naz aşık usandırır. Naz yapan oyuncuyu ikna etmek için uğraşmam, vazgeçtik" dedi

HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜP
MERT Çetin ise Adana Demirspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı. Mert, "Burayı tercih etmemin sebeplerinden birisi Avrupa'da kendisini göstermek isteyen güzel bir kulüp olması. Hedefleri olduğu için buraya seçtim" ifadelerini kullandı.

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Transferde raconumuz insan ilişkisi!
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