Avrupa’ya giderse yolu açık!

Fenerbahçe, yükselen yıldızı İsmail Yüksek'in sözleşmesini önceki gün 2027 yılına kadar uzatırken oyuncusuna Avrupa için açık kapı bıraktı. Sarı-lacivertli yöneticiler, görüşme aşamasında genç orta sahaya,sözü verdi. Dev kulüplerde forma giyme hayali olan İsmail Yüksek'in, öncelikli hedefi ise Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak.Başarılı orta saha ile Alman kulübü Bayer Leverkusen yakından ilgileniyor.4.8 milyon Euro piyasa değeri olan sarı- lacivertli futbolcu, yeni sözleşmeye göre, yarım sezon için 250 bin Euro (5.1 milyon TL) alacak. Kalan dört yıl da ise sezon başına 500 bin Euro (10.2 milyon Tl) net ücret kazanacak. İsmail'in maaşı yeni kontrat öncesi yıllık 250 bin liraydı.