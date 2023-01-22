Avrupa’ya giderse yolu açık!

F.Bahçe, İsmail Yüksek’le 2027’ye kadar yeni sözleşme imzalarken söz verdi. 23 yaşındaki başarılı orta saha, Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif alırsa sarı-lacivertli kulüp, transferine kolaylık sağlayacak. İsmail Yüksek, özellikle Alman kulüplerinin radarında. Genç oyuncunun kazancı ise 250 bin TL'den 500 bin EURO'ya (10.2 milyon TL) çıkartıldı
Fenerbahçe, yükselen yıldızı İsmail Yüksek'in sözleşmesini önceki gün 2027 yılına kadar uzatırken oyuncusuna Avrupa için açık kapı bıraktı. Sarı-lacivertli yöneticiler, görüşme aşamasında genç orta sahaya, "Avrupa'yatransferini engellemeyiz" sözü verdi. Dev kulüplerde forma giyme hayali olan İsmail Yüksek'in, öncelikli hedefi ise Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak. Ardından takımına parakazandırarak transferinigerçekleştirmek.
BAYER LEVERKUSEN TAKİP EDİYOR
Başarılı orta saha ile Alman kulübü Bayer Leverkusen yakından ilgileniyor. Bundesliga ekibi,bu sezon İsmail'i birçokmaçta takip etti. 4.8 milyon Euro piyasa değeri olan sarı- lacivertli futbolcu, yeni sözleşmeye göre, yarım sezon için 250 bin Euro (5.1 milyon TL) alacak. Kalan dört yıl da ise sezon başına 500 bin Euro (10.2 milyon Tl) net ücret kazanacak. İsmail'in maaşı yeni kontrat öncesi yıllık 250 bin liraydı. 23 yaşındaki oyuncu, busezon 17 maçta 1 gol-1 asistlikkatkı sağladı.