Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barça kancası
Giriş Tarihi: 22.1.2023

Barça kancası

Barça kancası

Fenerbahçe'yi bu sezon attığı gollerle sırtlayan Enner Valencia, İspanyol devinin de dikkatini çekmeyi başardı

Sezon sonunda F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile Barcelona'nın ilgilendiği iddia edildi. Katalanlar'ın ünlü gazetesi Sport, Depay'ın yerine maliyeti uygun bir golcü arayan Barça'nın, Ekvadorlu futbolcuyu gözüne kestirdiğini ifade etti. Valencia'nın, bonservisi eline alıp Barça'ya gidebileceği ve ücretinde de büyük bir indirim yapabileceğinin altı çizildi. 33 yaşındaki forvet, 27 maçta attığı 18 gol ve yaptığı 4 asistle sezona damga vurmaya devam ediyor.

BRUMA'NIN DURUMU TRANSFERE BAĞLI
PSV'den kiraladığı Bruma'nın 4 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonunu kullanan Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili yol haritasını çizdi. Bruma, sarı-lacivertlilerde sol bek ve yabancı transferleri gerçekleşirse 6 aylığına başka bir takıma kiralanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan hızlı tren müjdesi: Bursa'da 2025'te hizmete açacağız...
SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Konya'da korkunç kaza! Kardeşlerin kullandığı odun yüklü kamyonlar çarpıştı: Baba ve oğuldan kahreden haber
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonuna sert tepki! Türkiye'den uluslararası çağrı...
6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP'li Torun tarih verdi!
18 yaşında Lufthansa’ya rakip oldu
Son dakika haberleri: Galatasaray Antalyaspor engelini de geçti! Icardi yine sahneye çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Barça kancası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA