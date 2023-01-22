Barça kancası

Sezon sonunda F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile Barcelona'nın ilgilendiği iddia edildi. Katalanlar'ın ünlü gazetesiValencia'nın, bonservisi eline alıp Barça'ya gidebileceği ve ücretinde de büyük bir indirim yapabileceğinin altı çizildi. 33 yaşındaki forvet,PSV'den kiraladığı Bruma'nın 4 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonunu kullanan Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili yol haritasını çizdi. Bruma, sarı-lacivertlilerde sol bek ve yabancı transferleri gerçekleşirse 6 aylığına başka bir takıma kiralanacak.