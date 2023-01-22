Başakşehir uzatmada coştu

Geçen hafta Trabzonspor'a mağlup olan Başakşehir dün deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek kendine geldi. Ev sahibi takım 16. dakikada 16 yaşındaki Yasin Özcan ile öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 48'de Aleksic ile beraberliği buldu. Uzatma dakikalarında Serdar Gürler'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünden önce topun rakibin eline çarptığı tespit edildi. KazanılanBundan bir dakika sonra da Patryk Szysz fileleri bularak 3-1'lik sonucu ilan etti.Kasımpaşa'nın 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yasin Özcan, Başakşehir'e attığı golle bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde sahaya çıkan 2903 oyuncu içinde gol atan en genç futbolcu oldu (16 yaş 276 gün).