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Giriş Tarihi: 22.1.2023

Başakşehir uzatmada coştu

Başakşehir uzatmada coştu
Geçen hafta Trabzonspor'a mağlup olan Başakşehir dün deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek kendine geldi. Ev sahibi takım 16. dakikada 16 yaşındaki Yasin Özcan ile öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 48'de Aleksic ile beraberliği buldu. Uzatma dakikalarında Serdar Gürler'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünden önce topun rakibin eline çarptığı tespit edildi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç ağları sarstı. Bundan bir dakika sonra da Patryk Szysz fileleri bularak 3-1'lik sonucu ilan etti. 90+8'de Kasımpaşa'da Ouannes 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

16'LIK YASİN'DEN TARİHE GEÇEN GOL
Kasımpaşa'nın 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yasin Özcan, Başakşehir'e attığı golle bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde sahaya çıkan 2903 oyuncu içinde gol atan en genç futbolcu oldu (16 yaş 276 gün).

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Başakşehir uzatmada coştu
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