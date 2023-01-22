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Giriş Tarihi: 22.1.2023 11:43

Beşiktaş, Gravillon için ilk teklifini yaptı

Beşiktaş, Gravillon için ilk teklifini yaptı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Reims'in 24 yaşındaki stoperi Andreaw Gravillon için teklifini yaptığı belirtildi.

Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Andreaw Gravillon'ın kulübü Reims'e teklif yaptığı belirtildi.

Fransız basını, Inter altyapısında yetişen Fransız savunmacıya Beşiktaş'ın ilk teklifini yaptığı kaydedildi. Takımında süre almakta zorlanan ve ayrılık isteğini yönetimine ileten Gravillon için Beşiktaş'ın 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edildi.

Gravilion'un da bu teklifi değerlendirmek istediği yazılırken Reims kulübünün de oyuncuyu vermekten yana olduğu kaydedildi. Kiralık oynadığı Reims'e bu sezon 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 1,88 boyundaki Gravillon, Ligue 1'de bu sezon 13 maçta forma giydi.

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Beşiktaş, Gravillon için ilk teklifini yaptı
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