Beşiktaş’tan Aboubakar kararı! Bu kez sakatlık korkutmuyor

TOPLAM MALİYETİ 245 MİLYON TL

Beşiktaş, 2.5+1 yıllık imza atan Aboubakar'a 1 milyon 140 bin Euro imza parası (3 yılda ödenecek) ve yarım sezon için 1 milyon 555 bin Euro, kalan sezonlar için de yıllık 3 milyon 110 bin Euro garanti ücret verecek. Yıldız oyuncu maç başı ise 12 bin Euro kazanacak. Aboubakar'ın maliyeti 12 milyon Euro'yu (245.5 milyon TL) bulacak. Manchester United'a giden Weghorst, Beşiktaş'ta yıllık 2 milyon 800 bin Euro alıyordu.