Bu kez sakatlık korkutmuyor!

Weghorst'un ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın hedefine koyduğu ve sıkı pazarlıkların sonunda renklerine bağladığı Vincent Aboubakar, önceki gece 04.00 sıralarında İstanbul'a geldi.Hemen sağlık kontrollerinden geçirilen, ardından da lisansı çıkarılan 30 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımda 3. dönemine resmen başladı.1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık imza atan tecrübeli futbolcunun, sözleşmesinde bir önceki dönemine göre önemli bir fark vardı.Ayağının tozuyla kadroya alınan deneyimli oyuncu, bugün Kayseri'de 10 numaralı formasıyla gidişata göre oyuna dahil olacak.Beşiktaş, 2.5+1 yıllık imza atan Aboubakar'a(3 yılda ödenecek) ve yarım sezon için 1 milyon 555 bin Euro, kalan sezonlar için de yıllık 3 milyon 110 bin Euro garanti ücret verecek. Yıldız oyuncu maç başı ise 12 bin Euro kazanacak. Aboubakar'ın maliyeti 12 milyon Euro'yu (245.5 milyon TL) bulacak. Manchester United'a giden Weghorst, Beşiktaş'ta yıllık 2 milyon 800 bin Euro alıyordu.Aboubakar, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde, Beşiktaş'taki 3. dönemindeki ilk maçına doğum gününde çıkacak