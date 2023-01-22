Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İcardi var dert yok
Giriş Tarihi: 22.1.2023

İcardi var dert yok

İcardi var dert yok

Lider Galatasaray evinde Antalyaspor engelini 2-1 ile aştı, koltuğunu sağlama aldı. Aslan, İcardi'nin harika kafa vuruşu ile öne geçti. Adriano eşitliği sağlasa da Floranus'un kendi ağlarını bulması ile 3 puan Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılılar ligdeki son 9 maçını kazanıp 27 puan topladı

Lider Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 yenerek yoluna doludizgin devam etti. Ligde 9'da 9 yapan Aslan'ın gollerini İcardi ile Floranus (kk) kaydetti.

DÖRT DÖRTLÜK GOLLER!
G.Saray'ı 2-1 öne geçiren gol Sherel Floranus'un kendi ağlarını havalandırması ile geldi. Sarı-kırmızılıların, Antalya kalesinde baskıyı artırdığı anlarda Oliveira'nın vuruşunda top Hollandalı savunmacının müdahalesi ile Antalya fileleriyle buluştu. Bu sezon G.Saray'ın rakipleri 4 kez kendi kalelerine gol atarken Cimbom bu yolla en çok skor bulan ekip durumunda.

SERİYE DEVAM!
23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile berabere kalan G.Saray sonrasında yakaladığı galibiyet serisinde 12 maça ulaştı. Dün 9. lig mücadelesini de kazanan sarı-kırmızılılar ayrıca Türkiye Kupası'nda da 3 maçta gülüp çeyrek finale çıktı.



OMUZ OMUZA!
Maç sonunda bir gelenek de devam etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tüm takımı kale arkası tribüne çağırdı. Tüm oyuncular omuz omuza taraftarın karşısına geçerken tribünlerden "Şereftir seni sevmek" tezahüratı seslendirildi.

ABDÜLKERİM GİRESUN'DA CEZALI
Aslan'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, 90+10'da Luiz Adriano ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Başarılı savunmacı, haftaya Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. Adriano ise pozisyonda Abdülkerim'e dirsek attığı için kırmızı gördü.

İLK YARININ EN BASKILI TAKIMI!
Sarı-kırmızılı takım, Antalya karşısında ilk yarıda 24 orta yaparken 10 defa da korner atışı kullandı. Bu istatistiklerle G.Saray, Süper Lig'in zirvesine yerleşti.

12
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'a karşı evinde yenilgiyi unuttu. Akdeniz ekibi, G.Saray'ın sahasındaki son 12 maçta da gülemedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan hızlı tren müjdesi: Bursa'da 2025'te hizmete açacağız...
SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Konya'da korkunç kaza! Kardeşlerin kullandığı odun yüklü kamyonlar çarpıştı: Baba ve oğuldan kahreden haber
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonuna sert tepki! Türkiye'den uluslararası çağrı...
6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP'li Torun tarih verdi!
18 yaşında Lufthansa’ya rakip oldu
Son dakika haberleri: Galatasaray Antalyaspor engelini de geçti! Icardi yine sahneye çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi var dert yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA