İcardi var dert yok

Lider Galatasaray evinde Antalyaspor engelini 2-1 ile aştı, koltuğunu sağlama aldı. Aslan, İcardi'nin harika kafa vuruşu ile öne geçti. Adriano eşitliği sağlasa da Floranus'un kendi ağlarını bulması ile 3 puan Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılılar ligdeki son 9 maçını kazanıp 27 puan topladı
Lider Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 yenerek yoluna doludizgin devam etti. Ligde 9'da 9 yapan Aslan'ın gollerini İcardi ile Floranus (kk) kaydetti.
DÖRT DÖRTLÜK GOLLER!
G.Saray'ı 2-1 öne geçiren gol Sherel Floranus'un kendi ağlarını havalandırması ile geldi. Sarı-kırmızılıların, Antalya kalesinde baskıyı artırdığı anlarda Oliveira'nın vuruşunda top Hollandalı savunmacının müdahalesi ile Antalya fileleriyle buluştu. Bu sezon G.Saray'ınrakipleri 4 kez kendi kalelerine gol atarkenCimbom bu yolla en çok skorbulan ekip durumunda.
SERİYE DEVAM!
23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile berabere kalan G.Saray sonrasında yakaladığı galibiyet serisinde 12 maça ulaştı. Dün9. lig mücadelesini de kazanan sarı-kırmızılılarayrıca Türkiye Kupası'nda da 3maçta gülüp çeyrek finale çıktı.
OMUZ OMUZA!
Maç sonunda bir gelenek de devam etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tüm takımı kale arkası tribüne çağırdı. Tüm oyuncular omuz omuza taraftarın karşısına geçerken tribünlerden "Şereftir seni sevmek" tezahüratı seslendirildi.
ABDÜLKERİM GİRESUN'DA CEZALI
Aslan'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, 90+10'da Luiz Adriano ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Başarılı savunmacı, haftaya Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. Adriano ise pozisyonda Abdülkerim'e dirsek attığı için kırmızı gördü.
İLK YARININ EN BASKILI TAKIMI!
Sarı-kırmızılı takım, Antalya karşısında ilk yarıda 24 orta yaparken 10 defa da korner atışı kullandı. Bu istatistiklerle G.Saray, Süper Lig'in zirvesine yerleşti.
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Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'a karşı evinde yenilgiyi unuttu. Akdeniz ekibi, G.Saray'ın sahasındaki son 12 maçta da gülemedi.