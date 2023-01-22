İcardi var dert yok

Lider Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 yenerek yoluna doludizgin devam etti. Ligde 9'da 9 yapan Aslan'ın gollerini İcardi ile Floranus (kk) kaydetti.G.Saray'ı 2-1 öne geçiren gol Sherel Floranus'un kendi ağlarını havalandırması ile geldi. Sarı-kırmızılıların, Antalya kalesinde baskıyı artırdığı anlarda Oliveira'nın vuruşunda top Hollandalı savunmacının müdahalesi ile Antalya fileleriyle buluştu.23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile berabere kalan G.Saray sonrasında yakaladığı galibiyet serisinde 12 maça ulaştı.Maç sonunda bir gelenek de devam etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tüm takımı kale arkası tribüne çağırdı. Tüm oyuncular omuz omuza taraftarın karşısına geçerken tribünlerden "Şereftir seni sevmek" tezahüratı seslendirildi.Aslan'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, 90+10'da Luiz Adriano ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Başarılı savunmacı, haftaya Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. Adriano ise pozisyonda Abdülkerim'e dirsek attığı için kırmızı gördü.Sarı-kırmızılı takım, Antalya karşısında ilk yarıdaorta yaparkendefa da korner atışı kullandı. Bu istatistiklerle G.Saray, Süper Lig'in zirvesine yerleşti.Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'a karşı evinde yenilgiyi unuttu. Akdeniz ekibi, G.Saray'ın sahasındaki son 12 maçta da gülemedi.