İnsan haklarına aykırı!

Teknik direktör Okan Buruk, 12 maçlık galibiyet serisiyle ilgiliMaçlar tek başına kazanılmıyor. Oyuncularımız harika iş çıkarıyor" dedi. Taraftara verilen cezaların adil olmadığını vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi: "Çok büyük paralar ödüyorlar. Hiç suçu olmadan maça gelmeyen insanlar var. 20 binden fazla kişiyi futboldan mahrum etmek insan haklarına aykırıdır.Camia olarak şampiyonluğa kenetlendik.Hatayspor maçındaki çirkin tezahürat nedeniyle Nef Stadyumu'na 40 blok cezası çıkmıştı. Antalyaspor maçında cezalı 20 bin koltuk için 24 saat içinde devir işlemi gerçekleşti. Aslantepe'de dün akşam Galatasaray'ı yine 47 bin coşkulu taraftar destekledi. Tribünler takımlarını 'Lider geliyor lider' tezahüratlarıyla karşıladı.Okan Buruk, ligde 9'da 9 yapan 3. teknik direktör oldu. Aslan'da bu başarıya daha önce Mustafa Denizli (1987- 1988) ve Fatih Terim (2011- 2012) ulaşmıştı.Cimbom'un bonservisine 6 milyon Euro ödediği ancak bir türlü faydalanamadığı Yusuf Demir'e ilk resmi teklif, lig sonuncusu Ümraniyespor'dan gelmişti. TFF'den kiralama konusunda sorun olmadığını öğrenen Ümraniye ekibine, Yusuf olumsuz cevap verdi.Sarı-kırmızılıların göndermek istediği Seferovic'in adı Başakşehir ile anılıyordu. Ancak turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, İsviçreli golcü ile ilgilenmediklerini söyledi. İstanbul'da kalmak isteyen oyuncu, Kasımpaşa ile görüşüyor.