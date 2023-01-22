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Giriş Tarihi: 22.1.2023

Juventus battı!

Juventus battı!

Haksız kazanç nedeniyle 15 puanı silinen Torino ekibini İtalya basını yerden yere vurdu. ‘Çılgın yöneticiler’ başlığını kullanan Tuttosport da idarecileri hedef aldı

İtalya, bir kez daha Juventus'un skandalı ile çalkalandı. 2006'da Calciopoli olayı sonrasında küme düşürülen Torino ekibi, haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini düşük göstermesi nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından ağır şekilde cezalandırıldı. 15 puanı silinen Juve'nin bu cezasını Çizme basını ağır bir dille eleştirdi. La Repubblica, Juventus için 'Boğulmaya gidiyor' başlığını attı. La Stampa; "Juventus batıyor" bilgisini paylaştı. Kulübün başındaki başkan ve ekibini hedef alan Tuttosport; "Çılgın yöneticiler" manşetini kullandı. İtalyanlar'ın en ünlü gazetesi La Gazzetta Dello Sport ise "Juventus battı" değerlendirmesinde bulundu.

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Juventus battı!
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