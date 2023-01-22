İtalya, bir kez daha Juventus'un skandalı ile çalkalandı. 2006'da Calciopoli olayı sonrasında küme düşürülen Torino ekibi, haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini düşük göstermesi nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından ağır şekilde cezalandırıldı. 15 puanı silinen Juve'nin bu cezasını Çizme basını ağır bir dille eleştirdi. La Repubblica, Juventus için 'Boğulmaya gidiyor' başlığını attı. La Stampa;bilgisini paylaştı. Kulübün başındaki başkan ve ekibini hedef alan Tuttosport;manşetini kullandı. İtalyanlar'ın en ünlü gazetesi La Gazzetta Dello Sport ise "Juventus battı" değerlendirmesinde bulundu.