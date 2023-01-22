Kartal’a ‘Oscar’lık 10 numara

Beşiktaş'ta Dele Alli'yi gönderip yerine takviye yapma harekâtı hız kazandı. Siyah-beyazlı ekip sezon başında Everton'dan kiraladığı ancak beklentilerin çok altında kalan 26 yaşındaki yıldızı, takımdan göndermek için görüşmeler yürütüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in tamamen gözünden düşenAboubakar'ı bitiren yönetim, hemen ardından 10 numara çalışmalarına başladı ve 18 yaşındaki İsrailli futbolcu için kulübü Maccabi Tel Aviv'e 5 milyon Euro bonservis bedeli içeren bir teklif sundu.Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, bugün deplasmanda karşı karşıya geleceği Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık seri elde etmeye çalışacak. Şampiyonluk yarışına tutunmak için kritik öneme sahip olan mücadelede 3 puandan başka bir şey düşünmeyen siyah-beyazlı ekipte, sakat olan Ghezzal ve Josef forma giyemeyecek, Cenk Tosun'un durumu ise maç saatinde belli olacak.