Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City, Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Wolverhampton'ı 3-0 yendi
Giriş Tarihi: 22.1.2023 20:49

Manchester City, Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Wolverhampton'ı 3-0 yendi

AA
Manchester City, Haaland’ın hat-trick yaptığı maçta Wolverhampton’ı 3-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli santrforu Erling Haaland'ın 3 golüyle (hat-trick) Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

Ligin 21. haftasında zirve mücadelesi veren Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 40, 50 ve 54. dakikalarda Haaland'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezon başında transfer olduğu City'deki üstün performansını sürdüren Haaland, ligdeki toplam gol sayısını 25'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Norveçli golcü, Premier Lig'de geçen sezonun 23'er golle gol kralları Muhammed Salah ile Heung-min Son'u şimdiden geride bıraktı.

Haaland, bu sezon lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında 3'er gol kaydeden ilk futbolcu olduktan sonra Wolverhampton karşısında ligdeki 4. hat-trick'ini yaptı.

Bu sonuçla Manchester City, 45 puanla lider Arsenal'in ardından ligde 2. sıradaki yerini korudu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay ücretsiz...
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
İnsan utanır be
SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Tarihi kayıtlara göre Kürdistan Anadolu’da değil İran ve Irak’tadır
Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, Kayseri’de 2 golle kazandı…
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan hızlı tren müjdesi: Bursa'da 2025'te hizmete açacağız...
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City, Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Wolverhampton'ı 3-0 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA