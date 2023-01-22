Murat Özbostan: PFDK raporları açıklamalı!

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tribün cezalarına isyanından Fenerbahçe'nin Bruma transferine, Beşiktaş'ın Aboubakar'ı geri getirmesinden tribün gelirlerine kadar gündemdeki konularla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İŞTE MURAT ÖZBOSTAN'IN YAZISI

Disiplin Kurulu'nun, G.Saray'a verdiği ceza olay oldu. Dursun Özbek, sözleri ağırdı: F.Bahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor karşılaşmasından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin G.Saray taraftarı demek. Gelsinler bize Hatay maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var.

Bu sözler çok konuşuldu, F.Bahçe de tepki gösterdi. Gerçekten de bu cezalar neye göre veriliyor? Gözlemci neyi hesaplıyor? Bu cezanın mantığı nedir? Bir kombine alıyorum maça gidemiyorum. Tribünün bir kısmı küfür ediyor, bana da ceza çıkıyor. Böyle bir uygulama olur mu? Passolig o zaman neden var? Kimin ne yaptığı, ne söylediği, sahaya ne attığı belirlenmiyor mu? 'Dur şurada küfür var' deyip tribünü komple kapatmak hele de 25 bin kişiye mal etmek nasıl bir mantık!. Bu diğer takımlar için de geçerli. PFDK kendisine gelen raporları açıklamalı.. Ligde ateş git gide büyüyor. TFF gelişmeleri izliyor! Sakinlik lazım. Sosyal medyaya bakarsak yakında savaş çıkacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duruma el koymalı. MHK, PFDK ve Tahkim... Bu üç kurul da arızalı! Verdikleri kararlar kamuoyunu tatmin etmiyor! Net olan bu!