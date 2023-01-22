Silahı Gomez!

Süper Lig'deki Başakşehir ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor galibiyetleriyle moral bulan Trabzonspor, bugün evinde ağırlayacağı İstanbulspor karşısında da üç puanı hedefliyor.. Fırtına'da karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın hücumdaki en büyük silahı Maxi Gomez olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan son 3 lig karşılaşmanın ikisindeağları sarsan, ayrıca Ümraniye maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Uruguaylı forvet,Trabzonspor'la 17 resmi maça çıkan Maxi Gomez, 5 gol ve 6 asistle skora 11 kez katkı sağladı.Trabzonspor'un bugün İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmada Dorukhan, Visca ve Serkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Gbamin'in durumu ise maçtan önce netlik kazanacak. Teknik heyetin, kupadaki Ümraniye maçından farklı bir 11'le sahaya çıkması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın, Djaniny ile Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı ile Larsen arasında tercih yapmakta zorlandığı öğrenildi. Fırtına'da stoper ikilisinin yeniden Bartra ve Hugo'dan oluşacağı, sağ bekte ise Bruno Peres'in görev alacağı belirtildi.