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Giriş Tarihi: 22.1.2023

Silahı Gomez!

YUNUS EMRE SEL
Silahı Gomez!

Trabzon, İstanbulspor maçında Uruguaylı forvetine güveniyor. Evindeki son 3 maçın ikisinde fileleri sarsan 26 yaşındaki futbolcu, kupadaki Ümraniyespor karşılaşmasında da 1 gol-1 asistlik performans sergileyerek takımına önemli bir katkı sağladı

Süper Lig'deki Başakşehir ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor galibiyetleriyle moral bulan Trabzonspor, bugün evinde ağırlayacağı İstanbulspor karşısında da üç puanı hedefliyor. Bordo-mavililer, hem ligde 10 hafta aradan sonra üst üste iki maç kazanmak hem de sahasındaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkarmayı amaçlıyor. Fırtına'da karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın hücumdaki en büyük silahı Maxi Gomez olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan son 3 lig karşılaşmanın ikisinde (Fenerbahçe ve Giresunspor) ağları sarsan, ayrıca Ümraniye maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Uruguaylı forvet, İstanbulspor karşısında da üzerine düşeni yapıp, çıkışını sürdürmek istiyor.

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Trabzonspor'la 17 resmi maça çıkan Maxi Gomez, 5 gol ve 6 asistle skora 11 kez katkı sağladı.

DEĞİŞİM ZAMANI
Trabzonspor'un bugün İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmada Dorukhan, Visca ve Serkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Gbamin'in durumu ise maçtan önce netlik kazanacak. Teknik heyetin, kupadaki Ümraniye maçından farklı bir 11'le sahaya çıkması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın, Djaniny ile Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı ile Larsen arasında tercih yapmakta zorlandığı öğrenildi. Fırtına'da stoper ikilisinin yeniden Bartra ve Hugo'dan oluşacağı, sağ bekte ise Bruno Peres'in görev alacağı belirtildi.

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