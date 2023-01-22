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Giriş Tarihi: 22.1.2023 13:30 Son Güncelleme: 22.1.2023 15:42

Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK 'yı 2-1 mağlup etti

Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK ’yı 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı zorlu karşılaşmayı Yiğidolar 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı zorlu karşılaşmayı Yiğidolar 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Yatabare ve 48. Caner Osmanpaşa kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golü ise 60. dakikada Mustafa Eskihellaç'tan geldi

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Jevtovic, Halil İbrahim, Mustafa, Maxim, Merkel, Markovic, Figueiredo
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
16. dakikada konuk takım Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Alaaddin Okumuş'un ortasına iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
24. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Alaaddin Okumuş'un ara pasında topla buluşan Ulvestad'in sert vuruşunda, top üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
41. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

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Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK 'yı 2-1 mağlup etti
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