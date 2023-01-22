ABOUBAKAR, KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Beşiktaş ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Kayseri deplasmanında forma giyemiyor. Cenk Tosun'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Lisansı yetiştirilen ve takımla birlikte Kayseri'ye giden Vincent Aboubakar da Şenol Güneş'in forma vermesi halinde Kayserispor maçında sahaya çıkabilecek.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. Ligde oynanan 8 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynandı ve bu mücadeleyi Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başardı.