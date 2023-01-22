Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Boupendza olmazsa hedef Djenepo

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Vincent Aboubakar ile anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar'da gündem sol kanat transferi... Daha önce Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Kara Kartal, Boupendza transferinde sonuç alamazsa İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Moussa Djenepo için atak yapacak. Beşiktaş yönetiminin 24 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Djenepo'nun menajeri ile ilk teması kurduğu belirtildi.

DJENEPO'NUN KARİYERİ

2019 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen yıldız futbolcu bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti. 2017 yılında Belçika ekibi Standart Liege'e 50 bin euroya geçen başarılı futbolcu 2 yıl sonra ise Southampton'a 15.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 29 kez Malli Milli Takım forması giyen genç yıldız bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kariyerinde 145 maçta forma giyen Djenepo, 17 gol ve 12 asist üretti. Kartal'ın ransfer listesinde yer alan Djenepo'nun transfermarkt verilerine göre değeri 10 milyon Euro. (Takvim)