Tango zamanı

Sarı-kırmızılıların gol makinesi Mauro İcardi dur durak bilmiyor. Arjantinli oyuncu Antalya kilidini attığı kafa golü ile kırarken bu sezon ligde 6 gol-4 asiste ulaştı. İç sahada oynadığı maçlarda 4 kez rakip ağları sarsan yıldız isim takımını da taşımaya devam ediyor. Ligde 9 maçta görev alan ve toplamda 10 gole doğrudan katkı sağlayan Tangocu için golü sonrasında ise tribünde özel bir şarkı vardı.Attığı golle takımını öne geçiren Mauro İcardi, ilk yarının çok zorlu geçtiğini söyledi. İkinci yarıda oyuna ağırlık koyduklarını belirten Tangocu, "Haftadan haftaya bakarak iyi çalışmalıyız. Sezon sonunda istediklerimize kavuşmak için her şeyi yapıyoruz. Taraftarın bana ilgisi çok güzel. Taraftarla gurur duyuyorum, onlar rakibin de dengesini bozuyor" ifadelerini kullandı.Maçtan sonra İcardi'nin elini kulaklarına götürdüğü klasikleşen gol sevincini paylaşan G.Saray "Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz! Yürüyoruz, 23'üncü şampiyonluğa" notunu düşerken, karşılıklı açıklamalarla polemik yaşadığı F.Bahçe'ye göndermede bulundu.