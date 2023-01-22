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Giriş Tarihi: 22.1.2023 13:42

Trabzonspor'da Enis Bardhi'ye teklif bekleniyor

Trabzonspor’da Enis Bardhi’ye teklif bekleniyor

Sezon başında 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Enis Bardhi ile bazı İspanyol ve İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Trabzonspor yönetimi, gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye alacak.

Ara transferde maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen Trabzonspor'da, Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Yönetim, özellikle 1-2 oyuncunun satışından ekstra gelir sağlamayı hedefliyor. Bu isimlerden biri; Enis Bardhi.

Sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Levante'den kadroya katılan Kuzey Makedonyalı futbolcu, beklenen performansı gösterebilmiş değil. Bardhi ile İspanya ve İtalya'dan bazı kulüpler ilgileniyor. Bu takımların başında Mallorca geliyor.

Trabzonspor yönetimi, gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye alacak. Beklenti ise en az 3 milyon Euro yani Bardhi için ödenen rakam... (Fanatik)

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Trabzonspor'da Enis Bardhi'ye teklif bekleniyor
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