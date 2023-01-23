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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:58

Altay’dan kötü rekor! Bu sezon kalesinde...

İHA
Altay’dan kötü rekor! Bu sezon kalesinde...

Altay, hafta sonu oynanan lig maçında Pendikspor’dan 4 gol yiyerek; bu sezon kalesinde en fazla gol gördüğü karşılaşmayı geride bırakmış oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligde oynadığı son 4 haftada kaybederek kötü bir seriye imza atmış oldu. İzmir ekibi; bu sonuçlarla birlikte düşme hattına adım adım yaklaşırken, Pendikspor maçında da kötü bir rekora imza attı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon geride kalan haftalarda kalesinde bir maçta en fazla 3 görmüştü. İzmir temsilcisi, bu sayıyı haftalar sonra geride bıraktı ve Pendikspor müsabakasında 4 gole engel olamayıp; bu sezon en fazla gol yediği maçı yaşadı.

Böylece Altay, kendi adına kötü bir rekora imza atmış oldu.


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Altay’dan kötü rekor! Bu sezon kalesinde...
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