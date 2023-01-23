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Giriş Tarihi: 23.1.2023 14:13

Enes Ünal transferi ilk ağızdan açıklandı! Bonservisi dudak uçuklattı

Enes Ünal transferi ilk ağızdan açıklandı! Bonservisi dudak uçuklattı

Milli futbolcumuz Enes Ünal için transfer iddiaları İspanyol basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Başarılı forvetin babasından transferle ilgili resmi açıklama gelirken, Getafe'nin Enes Ünal için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Getafe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Enes Ünal için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. İspanyol basını, milli forvetimizle ilgili her gün yeni bir haber geçiyor. Öte yandan Enes Ünal'ın babası da oğlunun transferine dair resmi açıklama yaptı.

ENES ÜNAL TRANSFERİ İSPANYA'DA MANŞETLERDE
İspanya'da son dönemdeki formuyla adından söz ettiren Enes Ünal, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. 9 milyon euroya transfer olduğu Getafe'de kendini bulan milli golcünün La Liga devinin radarında olduğu belirtiliyor. Enes Ünal için zikredilen o kulüp Atletico Madrid.

ENES ÜNAL'IN BABASI ATLETICO MADRID'İ DOĞRULADI
Bir süredir Atletico Madrid'e yazılan Enes Ünal için oyuncunun babasından çarpıcı açıklamalar geldi. AS'a konuşan baba Mesut Ünal, Atletico Madrid iddialarını doğruladı. La Liga devinin milli futbolcumuzu geçen sezon da istediğini belirten Enes Ünal'ın babasının sözleri İspanyol basınında geniş yankı buldu.

20 MİLYON EURO
Geçtiğimiz günlerde Depay'ı transfer eden Atletico Madrid'in Enes Ünal için resmi adım atıp atmayacağı merak konusu. Yine İspanyol basınında çıkan haberlere göre Getafe, Enes Ünal için en az 20 milyon euro talep ediyor.

Atletico Madrid, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 25 yaşındaki Enes Ünal'ı söz konusu rakam karşılığında kadrosuna katabilir.

Bu sezon Getafe formasıyla toplam 21 maça çıkan Enes Ünal, 6 gol 5 asistlik katkı verdi. (Akşam)

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Enes Ünal transferi ilk ağızdan açıklandı! Bonservisi dudak uçuklattı
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