Enes Ünal transferi ilk ağızdan açıklandı! Bonservisi dudak uçuklattı

Getafe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Enes Ünal için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. İspanyol basını, milli forvetimizle ilgili her gün yeni bir haber geçiyor. Öte yandan Enes Ünal'ın babası da oğlunun transferine dair resmi açıklama yaptı.

ENES ÜNAL TRANSFERİ İSPANYA'DA MANŞETLERDE

İspanya'da son dönemdeki formuyla adından söz ettiren Enes Ünal, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. 9 milyon euroya transfer olduğu Getafe'de kendini bulan milli golcünün La Liga devinin radarında olduğu belirtiliyor. Enes Ünal için zikredilen o kulüp Atletico Madrid.

ENES ÜNAL'IN BABASI ATLETICO MADRID'İ DOĞRULADI

Bir süredir Atletico Madrid'e yazılan Enes Ünal için oyuncunun babasından çarpıcı açıklamalar geldi. AS'a konuşan baba Mesut Ünal, Atletico Madrid iddialarını doğruladı. La Liga devinin milli futbolcumuzu geçen sezon da istediğini belirten Enes Ünal'ın babasının sözleri İspanyol basınında geniş yankı buldu.

20 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde Depay'ı transfer eden Atletico Madrid'in Enes Ünal için resmi adım atıp atmayacağı merak konusu. Yine İspanyol basınında çıkan haberlere göre Getafe, Enes Ünal için en az 20 milyon euro talep ediyor.

Atletico Madrid, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 25 yaşındaki Enes Ünal'ı söz konusu rakam karşılığında kadrosuna katabilir.

Bu sezon Getafe formasıyla toplam 21 maça çıkan Enes Ünal, 6 gol 5 asistlik katkı verdi. (Akşam)