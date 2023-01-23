Enner Valencia’nın son talibi Al-Hilal oldu! 1-2 gün içinde resmi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia performansı ile dikkat çekerken, oyuncuya çok sayıda talip var. Enner Valencia'ya en son talip olan kulüp Al Hilal olurken, 1-2 gün içinde resmi teklifin yapılmnası bekleniliyor.

SON TALİBİ SUUDİ ARABİSTAN'DAN

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Valencia için girişimde bulunduğu öğrenildi.

MASAYA OTURULACAK

Suudi Arabistan'da transfer sezonu ay sonunda bitecek. Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiği, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor.

3 MİLYON EURO CİVARI...

33 yaşındaki Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3-4 milyon euro civarında.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Al Hilal'in az kontrat süresi nedeniyle teklifinin de 3 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

KABUL ETMESİ İÇİN FORVET TRANSFERİ ŞART

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul etmesi için takıma bir forvet transferini gerçekleştirmesi gerekiyor. (sporx.com)