Eski Beşiktaşlı Cyle Larin’in Yeni Adresi Belli Oldu! Valladolid ile...

Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Club Brugge'e transfer olan ve orada bir türlü tutunamayan golcü oyuncu Cyle Larin'e talipler çıkmaya devam ediyor. Kanadalı oyuncunun gideceği yeni takım ise belli oldu. Detaylar...

İSPANYA'YA GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Valladolid, uzun zamandır beklediği forvet transferini tamamlamaka üzere. İspanyol ekibi, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin'in transferinde son aşamaya geldi.

TEK GOL ATTI

Bu sezon Belçika Ligi'nde 9 karşılaşmada görev alan Larin, asist yapamadı. Genç oyuncu Belçika ekibinde ise sadece 1 gol atabildi.

TEKLİFLER VAR

Real Valladolid'in yanı sıra Cádiz ve PAOK da Larin için Club Brugge'a resmi teklifte bulunmuştu. Ancak Kanadalı golcü, tercihini Real Valladolid yan kullanacağı iddia edildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALALIK GİDİYOR

Cyle Larin'in kısa süre içinde İspanya'ya sağlık kontrollerinden geçmek için gideceğini iddia edilldi. İspanyol ekibi Larin için Belçika ekibiyle zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması için anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMADI

Beşiktaş ile sözleşmesi sona ermeye yakın görüşmelere başlayan ve performansında düşüşler yaşan Larin, Siyah-Beyazlı ekiple yeni sözleşme için yüksek maaş istemesi sonrasında anlaşma sağlanamadı. Kanadalı oyuncu Türkiye'den gelen tekliflerde de yüksek maaş isteği olunca anlaşma sağlamadı. Bunun üzerine gelen en ciddi teklifler arasında Belçika ekibi Club Brugge'ın teklifini kabul ederek Süper Lig'den ayrıldı.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE GOL MAKİNASI OLDU

Sergen Yalçın, takıma başına gelmeden önce yedeklerden çıkamayan Cyle Larin, Yalçın döneminde kadroya girdikten sonra yıldızlaştı. Bu dönemde 45 karşılaşmada forma giyen Larin, şampiyonlukta büyük katkı sağladı. Larin 23 gol atarken 6 asist yapma başarısı elde etmişti.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

27 yaşındaki oyuncunun Club Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Cyle Larin'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözükmekte.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 11 DAKİKA OYNADI!

Porto, Atletico Madrid ve Leverkusen'le aynı grupta bulunan Clup Brugges, büyük bir sürpriz yaparak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken Larin sadece 11 dakika şans bulabildi.

1.6 MİLYON EURO'YA İMZAYI ATTI

Cyle Larin, bu sezonun başında Belçika ekibi Club Brugge'e 3 yıllık imza attı. Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro isteyen oyuncunun yıllık kazanacağı üçret 1.6 milyon Euro oldu.

LARİN, CLUP BRUGGES'TEN GÖNDERİLDİ

Cyle Larin'den memnun olmayan Belçika ekibi futbolcudan kendisine takım bulmasını istedi. Oyuncu bunun üzerine La Liga ekipleriyle görüşmeye başladı.

VALLADOLİD İLE ANLAŞMA TAMAM!

Birçok takımla konuşan Cyle Larin, Valladolid ile anlaşma sağladı. Oyuncu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak La Liga'da oynayacak. Valladolid, 20 takımlı İspanya Ligi'nde 18. sırada ve küme düşme bölgesinde yer alıyor. (ajansspor)