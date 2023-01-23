Galatasaray’da Mauro Icardi’den dikkat çeken istatistik! Performansı ile herkesi...

Sarı-kırmızılılar yoluna doludizgin devam ederken Mauro İcardi de golleri ile takımını sırtlıyor. Sezon başında zorlu bir transfer sürecinin ardından takıma katılan ve ilk 90 dakikasını 15 Ekim'deki Konya maçında oynayabilen Arjantinli, performansı ile övgülerin de odağında.

Toplamda 22 şut çeken İcardi, 15 isabet sağlarken 6'sını da ağlarla buluşturdu. Bunun yanı sıra 4 asist ile takım arkadaşlarını da besleyen Tangocu, ligde maç başına 2.2 şut çekip bunların 1.7'sinde isabet sağladı.



İCARDİ'YE ÖZEL İZİN

Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, dün rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi. Yarın akşam Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılarda İcardi'ye ekstra bir gün izin verildi. Arjantinli yıldız, Antalyaspor maçı biter bitmez soluğu özel uçakta aldı ve yurt dışına iki günlük tatile gitti